Дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка – постраждали внаслідок обстрілу медичного закладу у Станіславі. Про це повідомив, голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.
Сьогодні, 11 вересня, у селі Станіслав російською армією була обстріляна амбулаторія.
У результаті атаки пошкоджено вікна та дах медичного закладу.
Фельдшер, який перебував в амбулаторії, отримав мінно-вибухову травму та контузію. Зараз потерпілому надають спеціалізовану допомогу.
Це не вперше ворог обстрілює медичні заклади Херсонщини. Нагадаємо, 1 серпня росіяни вдарили по Херсонській міській лікарні.
Того дня загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури. Також була поранена медична сестра.
Постраждало два поверхи лікарні.
Джерело: Прокудін Олександр
Фото: Прокудін Олександр