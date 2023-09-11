Дві жінки – 33-річна фельдшерка та 63-річна пацієнтка – постраждали внаслідок обстрілу медичного закладу у Станіславі. Про це повідомив, голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні, 11 вересня, у селі Станіслав російською армією була обстріляна амбулаторія.

У результаті атаки пошкоджено вікна та дах медичного закладу.

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Фельдшер, який перебував в амбулаторії, отримав мінно-вибухову травму та контузію. Зараз потерпілому надають спеціалізовану допомогу.

Це не вперше ворог обстрілює медичні заклади Херсонщини. Нагадаємо, 1 серпня росіяни вдарили по Херсонській міській лікарні.

Того дня загинув молодий лікар, у якого був перший робочий день після інтернатури. Також була поранена медична сестра.

Постраждало два поверхи лікарні.

Джерело: Прокудін Олександр

Фото: Прокудін Олександр