Сегодня, 19 ноября, последний день миссии врачей из Novick Cardiac Alliance (США) в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова.

Прооперированы 26 детей. Проконсультировано более 20. Следующий визит специалистов из США снова ждут через несколько месяцев.

Задача миссии – развить детскую кардиохирургию во Львове, которой несколько последних лет в Западной Украине вообще не было.

Спасти ребенка с пороком сердца можно было только в Киеве или за границей.

Начали оперировать детей с пороками сердца в Больнице скорой в августе 2020 года. До сих пор было выполнено 50 таких вмешательств, а в течение двух последних недель благодаря гуманитарной миссии американских врачей — 26.

В планах на следующий год и дальше — 200 операций ежегодно. Ведь только на Львовщине тысяча детей нуждаются в операциях на сердце.

Символично, что сегодня во Львовской больнице появился современный блок детской кардиохирургии. Это шесть удобных стилизованных палат – одна из них в морском стиле, на стене другой изображен Эверест. Чтобы вдохновить детей мечтать и воплощать мечты после выздоровления.

Палаты отремонтированы на средства предпринимателей, которые объединились, чтобы создать отделение. Еще пять палат в процессе ремонта.

Источник: Ирина Заславец