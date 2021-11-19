Сьогодні, 19 листопада, останній день місії лікарів із Novick Cardiac Alliance (США) у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Прооперовано 26 дітей. Проконсультовано понад 20. Наступний візит фахівців із США знов чекають за кілька місяців.

Завдання місії – розвинути дитячу кардіохірургію у Львові, якої кілька останніх років у Західній Україні взагалі не було.

Врятувати дитину із вадою серця можна було тільки у Києві або за кордоном.

Почали оперувати діток із вадами серця у Лікарні швидкої у серпні 2020 року. Донині було виконано 50 таких втручань, а впродовж двох останніх тижнів, завдяки гуманітарній місії американських лікарів – 26.

У планах на наступний рік і надалі – 200 операцій щороку. Адже лише на Львівщині тисяча діток потребують операцій на серці.

Символічно, що сьогодні у Львівській лікарні з’явився сучасний блок дитячої кардіохірургії. Це шість зручних стилізованих палат – одна із них у морському стилі, на стіні іншої зображений Еверест. Щоб надихнути діток мріяти і втілювати мрії після одужання.

Палати відремонтовано коштом підприємців, які об’єдналися, щоб створити відділення. Ще п’ять палат в процесі ремонту.

Джерело: Ірина Заславець