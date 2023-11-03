В хирургическом отделении Тарутинской центральной больницы Одесской области провели уникальную пластическую операцию, восстановив маленькому пациенту поврежденную ушную раковину.
Операцией хирургическая бригада может гордиться, потому что раковину “ремонтировали” ребенку — мальчику, который где-то получил травму уха. Мальчишки, они такие непоседливые, не уследишь.
Пластическую операцию ребенку делали молодые специалисты
На этот раз родителям не надо было мчаться в Одессу, где бы сделали спасительную пластическую операцию по поводу травматической ампутации части ушной раковины. Только такое вмешательство могло избавить мальчика от необходимости отпускать длинные волосы, чтобы скрыть дефект.
После консультации с детскими отоларингологами, помочь ребенку вызвались местные хирурги. Они сделали пластику ушной раковины лоскутом кожи. Операция прошла успешно.
Уже виден положительный результат и улыбка на лице мальчика.
Вдвойне приятно, что такая операция оказалась под силу молодым специалистам, недавно окончившим медицинские учебные заведения.
Источник и фото: Тарутинська центральна лікарня