В хирургическом отделении Тарутинской центральной больницы Одесской области провели уникальную пластическую операцию, восстановив маленькому пациенту поврежденную ушную раковину.

Операцией хирургическая бригада может гордиться, потому что раковину “ремонтировали” ребенку — мальчику, который где-то получил травму уха. Мальчишки, они такие непоседливые, не уследишь.

Пластическую операцию ребенку делали молодые специалисты

На этот раз родителям не надо было мчаться в Одессу, где бы сделали спасительную пластическую операцию по поводу травматической ампутации части ушной раковины. Только такое вмешательство могло избавить мальчика от необходимости отпускать длинные волосы, чтобы скрыть дефект.

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После консультации с детскими отоларингологами, помочь ребенку вызвались местные хирурги. Они сделали пластику ушной раковины лоскутом кожи. Операция прошла успешно.

Уже виден положительный результат и улыбка на лице мальчика.

Вдвойне приятно, что такая операция оказалась под силу молодым специалистам, недавно окончившим медицинские учебные заведения.

Источник и фото: Тарутинська центральна лікарня