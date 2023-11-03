У хірургічному відділенні Тарутинської центральної лікарні Одеської області провели унікальну пластичну операцію, відновивши маленькому пацієнту пошкоджену вушну раковину.

Операцією хірургічна бригада може пишатися, бо раковину “ремонтували” дитині – хлопчику, який десь отримав травму вуха. Хлопці, вони такі непосидючі, не прослідкуєш.

Пластичну операцію дитині робили молоді спеціалісти

Цього разу батькам не треба було мчати до Одеси, де б зробили рятівну пластичну операцію з приводу травматичної ампутації частини вушної раковини. Лише таке втручання могло позбавити хлопчика необхідності відпускати довге волосся, щоб приховати дефект.

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Після консультації з дитячими отоларингологами, допомогти дитині зголосилися місцеві хірурги. Вони зробили пластику вушної раковини клаптем шкіри. Операція пройшла успішно.

Уже видно позитивний результат і усмішку на обличчі хлопчика.

Удвічі приємно, що така операція виявилася під силу молодим фахівцям, які нещодавно закінчили медичні навчальні заклади.

Джерело і фото: Тарутинська центральна лікарня