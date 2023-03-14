Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова оказали помощь 16-летнему Роману из Бахмута, на которого во время вражеской бомбежки города рухнул потолок собственной комнаты. Парень и его родные чудом выбрались из-под завалов.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники клиники.

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— В 2.30 ночи, когда после канонады обстрелов наконец стало тихо, жители Бахмута пытались заснуть. Как вдруг — снова свист. Дом, где находился Роман с родителями и бабушкой, начинает трясти. Еще через мгновение обвалился потолок, — пишут медики.

По их словам, окровавленному, с травмой головы и правой руки Роме чудом удалось выбраться из-под завалов. Он выбежал из дома, который уже охватило пламя. В последний момент выбраться оттуда удается и его родным.

С минно-взрывной травмой правой кисти, открытым косым переломом двух пальцев с длинной линией излома и дефектами кожи, Рому сначала эвакуировали в больницу Краматорска. Затем — во Львов.

Медики Центра заменили гипсовую повязку парня на более удобный ортез. Чтобы заживить дефект поверхности руки врачи использовали искусственные эпидермальные лоскуты.

Когда состояние подростка существенно улучшилось, его выписали из больницы на амбулаторное лечение.

И хотя Роминого дома больше нет, а за Бахмут идут ожесточенные бои, он с семьей мечтает поскорее вернуться в родной город.

Источник: Первое медобъединение Львова