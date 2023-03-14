Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова надали допомогу 16-річному Роману з Бахмута, на якого під час ворожого бомбардування міста впала стеля власної кімнати. Хлопець і його рідні дивом вибралися з-під завалів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники клініки.

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– О 2.30 ночі, коли після канонади обстрілів нарешті стало тихо, жителі Бахмута намагалися заснути. Як раптом – знову свист. Будинок, де був Роман з батьками та бабусею, починає трясти. Ще за мить обвалилася стеля, – пишуть медики.

За їхніми словами, закривавленому, з травмою голови і правої руки Ромі дивом вдалося вибратися з-під завалів. Він вибіг з будинку, який вже охопило полум’я. В останній момент вибратися звідти вдається і його рідним.

З мінно-вибуховою травмою правої кисті, відкритим косим переломом двох пальців з довгою лінією зламу і дефектами шкіри, Рому спочатку евакуювали в лікарню Краматорська. Потім – до Львова.

Медики Центру замінили гіпсову пов’язку хлопця на більш зручний ортез. Щоб загоїти дефект поверхні руки лікарі використовували штучні епідермальні лоскути.

Коли стан підлітка суттєво покращився, його виписали з лікарні на амбулаторне лікування.

І хоча Роминого будинку більше немає, а за Бахмут йдуть запеклі бої, він з сім’єю мріє скоріше повернутися в рідне місто.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова