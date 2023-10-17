Эта история должна была бы стать бестселлером. В Великобритании родилась четырехмесячная девочка весом 328 г!

Когда Робин появилась на свет, она получила серьезное повреждение мозга вследствие гипоксической ишемической энцефалопатии. Чтобы сохранить жизненно важные органы в тепле, ее интубировали и поместили в мешок для бутербродов.

Впоследствии новые испытания: сепсис, аппарат искусственной вентиляции легких, 16 переливаний крови. Сегодня ребенок перестает дышать несколько раз в день, но весит 3,6 кг, продолжает расти и бороться за свою жизнь!

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Врачи дали неутешительный прогноз относительно здоровья девочки: она вряд ли будет ходить, говорить, видеть, есть. Однако родители Робин надеются, что вместе они преодолеют все трудности.

Чтобы делиться историей и новостями об успехах Робин, родители девочки создали страницу в соцсети.

— Мы верим, она способна сделать это. Но нам нужны правильные методы лечения и правильная терапия, чтобы помочь ей, — сказал Даниель, отец младенца.

Пара называет свою дочь крошечным воином и больше всего стремится улучшить состояние ребенка.