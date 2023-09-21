В Индии родилась девочка с 26 пальцами, у нее по семь пальцев на каждой руке и по шесть на каждой ноге.

Baby born with 26 fingers and toes hailed as ‘reincarnation of Hindu goddess’ https://t.co/40Y1gGgheQ via @nypost — Ганна І. (@anni4ka2022) September 21, 2023

Медики говорят, что это редкая генетическая аномалия, но семья, которая верит в реинкарнацию, считает ее новым воплощением двурукой богини Дхолагарх Деви.

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Кстати, индуистский храм на севере Индии расположен неподалеку от места рождения ребенка.

Семья младенца в восторге. Неизвестно, будут ли родители делать дочери операцию, но с медицинской точки зрения она абсолютно здорова.