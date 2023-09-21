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26 пальцев на руках и ногах: в Индии родился ребенок, которого считают реинкарнацией богини

21 сентября 2023, 18:16
Марина Мелехова редактор
новонароджена дитина
Источник: Unsplash

В Индии родилась девочка с 26 пальцами, у нее по семь пальцев на каждой руке и по шесть на каждой ноге.

Медики говорят, что это редкая генетическая аномалия, но семья, которая верит в реинкарнацию, считает ее новым воплощением двурукой богини Дхолагарх Деви.

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Кстати, индуистский храм на севере Индии расположен неподалеку от места рождения ребенка.

Семья младенца в восторге. Неизвестно, будут ли родители делать дочери операцию, но с медицинской точки зрения она абсолютно здорова.

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Источник
New York Post
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Индия Особливі діти
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