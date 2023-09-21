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26 пальців на руках і ногах: в Індії народилася дитина, яку вважають реінкарнацією богині

21 Вересня 2023, 18:16
Марина Мелехова редактор
новонароджена дитина
Джерело: Unsplash

В Індії народилася дівчинка з 26 пальцями, в неї по сім пальців на кожній руці і по шість на кожній нозі.

Медики кажуть, що це рідкісна генетична аномалія, але родина, яка вірить в реінкарнацію, вважає її новим втіленням дворукої богині Дхолагарх Деві.

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До речі, індуїстський храм на півночі Індії розташовано неподалік від місця народження дитини.

Родина немовляти у захваті. Невідомо, чи будуть батьки робити доньці операцію, але з медичної точки зору вона абсолютно здорова.

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Джерело
New York Post
Теги
Індія Особливі діти
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