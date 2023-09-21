В Індії народилася дівчинка з 26 пальцями, в неї по сім пальців на кожній руці і по шість на кожній нозі.

Baby born with 26 fingers and toes hailed as ‘reincarnation of Hindu goddess’ https://t.co/40Y1gGgheQ via @nypost — Ганна І. (@anni4ka2022) September 21, 2023

Медики кажуть, що це рідкісна генетична аномалія, але родина, яка вірить в реінкарнацію, вважає її новим втіленням дворукої богині Дхолагарх Деві.

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До речі, індуїстський храм на півночі Індії розташовано неподалік від місця народження дитини.

Родина немовляти у захваті. Невідомо, чи будуть батьки робити доньці операцію, але з медичної точки зору вона абсолютно здорова.