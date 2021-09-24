Житель Буковины, который не был вакцинирован, изготовил сертификат о вакцинации от Covid-19. Фальшивый документ он предъявил пограничникам, чтобы избежать самоизоляции.

Когда 56-летний мужчина предоставил работникам пограничного контрольно-пропускного пункта Covid-сертификат, они увидели на нем признаки подделки. Как установили следователи, мужчина изготовил его самостоятельно с помощью программы для работы с графическими файлами.

В государственные реестры данные о вакцинации внесены не были. Также установлено, что он подделал сертификат еще и для своей жены.

Буковинцу объявлено о подозрении по чч. 1, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Правонарушителя выявили сотрудники отдела противодействия киберпреступлений в Черновицкой области совместно со следователями Герцаевского отдела полиции.

В Украине планируют усилить ответственность за подделку медицинских документов: свидетельства о вакцинации, справки о противопоказаниях к прививке и тому подобное.

Как сообщили в Минздраве, соответствующий закон уже готовится.

В министерстве утверждают, что все чаще появляются сообщения о поддельных документах по вакцинации. Это преступление карается законом, а люди с фальшивыми документами являются угрозой для здоровья и жизни других.