Житель Буковини, що не був вакцинованим, виготовив сертифікат про вакцинацію від Covid-19. Фальшивий документ він надав прикордонникам, щоб уникнути самоізоляції.

Коли 56-річний чоловік надав працівникам прикордонного контрольно-пропускного пункту Covid-сертифікат, вони побачили на ньому ознаки підробки. Як встановили слідчі, чоловік виготовив його самотужки за допомогою програми для роботи з графічними файлами.

У державні реєстри дані про вакцинацію внесені не були. Також встановлено, що він підробив сертифікат ще й для своєї дружини.

Буковинцю оголошено про підозру за чч. 1, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правопорушника викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області спільно зі слідчими Герцаївського відділу поліції.

В Україні планують посилити відповідальність за підробку медичних документів: свідоцтва про вакцинацію, довідки про протипоказання до щеплення тощо.

Як повідомили у МОЗ, відповідний закон уже готується.

У міністерстві стверджують, що усе частіше з’являються повідомлення про підроблені документи щодо вакцинації. Цей злочин карається законом, а люди із фальшивими документами є загрозою для здоров’я та життя інших.