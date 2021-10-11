В Одессе прошел VIII Форум владельцев и руководителей медицинских клиник, на котором обсудили самые большие вызовы для медицинского бизнеса сегодня и завтра, изменения рынка частной медицины, а также опыт, полученный медиками в период пандемии коронавируса. Партнером форума стал OTP Bank.

— Год назад было очень сложно. Во всех разговорах были очень трагические нотки о количестве больных Covid-19 и тяжести протекания болезни у украинцев, — сказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Ирина Микичак поблагодарила всех без исключения медицинских работников за то, что выдержали пандемическое напряжение, несмотря на статусы и ранги, направления деятельности и форму собственности.

Заместитель министра также проинформировала присутствующих, что Минздрав готовит ряд мероприятий по качественным изменениям в медицине.

Важным для медицинского учреждения является умение общаться, коммуницировать как с сотрудниками, так и с пациентами и их родственниками. Отсутствие общения мешает делу как в бизнесе, так и в лечении.

— Например, мы, медики, думаем, что все люди знают о том, что такое ОНКО check-up и что его обязательно нужно делать, особенно когда есть генетическая предрасположенность к онкозаболеваниям, — сказал совладелец сети Клиника Заблоцкого Ярослав Заблоцкий.

Медики часто не понимают, почему люди игнорируют это исследование, ведь более восьми лет все об этом говорят.

— А мы, стоматологи, знаем, что после появления у детей постоянных зубов три года подряд их нужно смазывать фтором, делать герметизацию и другие укрепляющие процедуры, — напомнил Ярослав Заблоцкий. — Но мы почти не упоминаем об этом. Ситуацию можно изменить, если говорить об этом на каждом шагу. И прежде всего о вакцинации от Covid-19. Только тогда будут сдвиги.

Это должны понимать все члены команды. В коронавирусные и посткоронавирусные времена очень возросла роль коллектива.

— Поэтому нужно воспитывать каждого члена своей команды и создавать оптимальную систему работы, которая будет эффективной в период локдауна и новых вспышек пандемии, — сказал директор программ корпоративного обучения Hanken&SSE Executive Education Петер Зашев.

В первые месяцы периода пандемии на работу медицинских учреждений очень влияли панические настроения населения.

— В марте 2021 года была реальная угроза заболеть Covid-19, но паники у населения уже не было, — сказал Олег Калашников, генеральный директор и совладелец медицинской сети Добробут. — Мы надеемся, что в будущем будет существовать не панический, а только рациональный запрос на лечение, вакцинацию и предотвращение болезни.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация от Covid-19. Исследованиями ученых разных стран доказано, что прививка любой вакциной уменьшает риск госпитализации и реанимации, а также смерти на 90%.