В Одесі пройшов VIII Форум власників та керівників медичних клінік, на якому обговорили найбільші виклики для медичного бізнесу сьогодні та завтра, зміни ринку приватної медицини, а також досвід, який здобули медики в період пандемії коронавірусу. Партнером форуму став OTP Bank.

– Рік тому було дуже складно. У всіх розмовах були дуже трагічні нотки про кількість хворих на Covid-19 та важкість перебігу хвороби в українців, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Ірина Микичак подякувала усім без винятку медичним працівникам за те, що витримали пандемічу напругу, незважаючи на статуси та ранги, напрямки діяльності та форми власності.

Заступниця міністра також поінформувала присутніх, що МОЗ готує низку заходів щодо якісних змін у медицині.

Важливим для медичного закладу є вміння спілкуватися, комунікувати як зі співробітниками, так і з пацієнтами та їхніми родичами. Відсутність спілкування шкодить справі як у бізнесі, так і в лікуванні.

– Наприклад, ми, медики, думаємо, що всі люди знають про те, що таке OНКО check-up і що його обов’язково потрібно робити, особливо коли є генетична схильність до онкозахворювань, – сказав співвласник мережі Клініка Заблоцького Ярослав Заблоцький.

Медики часто не розуміють, чому люди ігнорують це дослідження, адже понад вісім років усі про це говорять.

– А ми, стоматологи, знаємо, що після появи у дітей постійних зубів три роки поспіль їх потрібно змащувати фтором, робити герметизацію та інші укріплювальні процедури, – нагадав Ярослав Заблоцький. – Але майже не згадуємо про це. Ситуацію можна змінити, якщо говорити про це на кожному кроці. І насамперед про вакцинацію від Covid-19. Тільки тоді будуть зрушення.

Це мають розуміти всі члени команди. У коронавірусні та посткоронавірусні часи дуже зросла роль колективу.

– Тому потрібно виховувати кожного члена своєї команди та створювати оптимальну систему роботи, яка буде ефективною у період локдауну та нових спалахів пандемії, – сказав директор програм з корпоративного навчання Hanken&SSE Executive Education Петер Зашев.

У перші місяці періоду пандемії на роботу медичних закладів дуже впливали панічні настрої населення.

– У березні 2021 року була реальна загроза захворіти на Covid-19, але паніки у населення вже не було, – сказав Олег Калашніков, генеральний директор та співвласник медичної мережі Добробут. – Ми сподіваємося, що у майбутньому існуватиме не панічний, а лише раціональний запит на лікування, вакцинацію та запобігання хворобі.

Тим часом в Україні продовжується вакцинація від Covid-19. Дослідженнями вчених різних країн доведено, що щеплення будь-якою вакциною зменшує ризик госпіталізації та реанімації, а також смерті на 90%.