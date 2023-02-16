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Готовность №1: до 31 марта все аптеки должны настроиться на отпуск лекарств по е-рецепту

16 февраля 2023, 14:14
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
аптека
Источник: Depositphotos

До 31 марта 2023 года все аптеки и медучерждения Украины должны быть технически готовы к отпуску лекарств по электронному рецепту (е-рецепту) и позаботиться о подключении к Национальной электронной системе здравоохранения (ЕСЗО).

Таким образом Минздрав не только усиливает контроль за отпуском рецептурных лекарств, но и оптимизирует процесс их назначения, делает его более прозрачным и эффективным.

— Для регистрации медучреждения, аптеки или врача-ФЛП в ЕСЗО прежде всего необходимо выбрать медицинскую информационную систему (МИС) – это специальные программы для обеспечения внесения данных, – комментирует заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич.

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Ознакомиться с перечнем таких медицинских информационных систем и алгоритмом регистрации заведения можно на сайте Национальной системы ЕСОЗ .

Выписать е-рецепт смогут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, а также врачи-ФЛП. Для этого не нужно заключать договор с НСЗУ.

Источник
Минздрав
Теги
Ліки МОЗ Украины Рецепти
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