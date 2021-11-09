Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — самое распространенное вирусное заболевание, поражающее дыхательные пути.

Респираторных вирусов известно более 200, самый распространенный из них — риновирус. Дифференцировать их практически невозможно, да и не нужно, ибо тактика лечения в большинстве случаев одинакова. И по той же причине протекать ОРВИ могут по-разному.

Врач-терапевт Мария Тимченко рассказала в комментарии Фактам ICTV об особенностях течения болезни и разделила симптомы болезни по дням.

Симптомы ОРВИ по дням

Начинается ОРВИ постепенно:

слабость, усталость;

насморк, заложенность носа;

чиханье;

першение или боль в горле;

температура в пределах нормы или повышается до 37,5-38 °C;

кашель сухой, не резко выраженный.

По словам специалиста, на третий-червертый день симптомы обычно могут прогрессировать. У человека может возникнуть выраженная заложенность носа, головная боль, нарушение сна, также усиливается кашель.

На пятый-шестой день состояние пациента улучшается, через шесть-семь дней все симптомы обычно исчезают.

— Сама по себе ОРВИ не опасна и не требует специфического лечения. Однако необходимо быть бдительными, чтобы симптомы болезни не переросли в более серьезные, — говорит Тимченко.

Что делать, если возникли первые симптомы простуды

Терапевт рекомендует людям, которые заметили первые симптомы ОРВИ, оставаться дома. Ведь коллега на работе, которой за 60, может заразиться от больного человека и очень трудно перенести вирус.

Дома необходимо проветривать помещение и регулярно делать влажную уборку.

— Дышать сразу становится легче, ведь влажный и свежий воздух улучшает состояние слизистых оболочек. Альтернатива — увлажнитель воздуха, — утверждает Тимченко.

Необходимо пить достаточное количество воды, особенно если температура тела повышена. Чтобы убедиться, что воды достаточно, нужно следить за мочеиспусканием — оно должно быть регулярным, а моча — прозрачной.

Что касается питания, врач советует есть, если есть аппетит. Если же его нет — лучше не заставлять себя.

Самостоятельно необходимо промывать нос солевыми растворами для облегчения носового дыхания. Эти препараты разжижают слизь, очищают носовые ходы и на некоторое время уменьшают выделения из носа. Если отек носа выражен, и солевые растворы совершенно не спасают, можно использовать сосудосуживающие препараты, но не более пяти дней.

Для облегчения боли в горле можно использовать леденцы. Кроме того, стоит контролировать температуру тела. Если она выше 38,5 °C, необходимо выпить жаропонижающий препарат — парацетамол 500 или же ибупрофен 200 каждые 4-6 часа. Эти же препараты можно принять во время головной боли.

— Основное правило в лечении любого заболевания — не навреди! И это правило относится не только к врачу, но и к самому пациенту. Поэтому не занимайтесь самолечением, не используйте серьезные препараты без назначения врача и выполняйте простые рекомендации, — подчеркнула она.

Когда стоит обратиться к врачу

К врачу сразу необходимо обратиться, если у человека:

температура 40 °C, которая не сбивается жаропонижающими;

температура 38 °C и выше дольше трех дней;

боль в ушах, выделения из ушей;

боль в горле во время глотания, налеты на миндалинах;

кашель с выделением мокроты желто-зеленого цвета, боль в грудной клетке;

чувство одышки, ощущение свиста в груди во время дыхания;

ухудшение самочувствия после облегчения. Вторая волна повышения температуры;

рвота или кишечные расстройства.

Осложнения от ОРВИ

Во время этой болезни существует риск развития отита на фоне насморка, особенно у детей раннего возраста, обычно на вторые-пятые сутки болезни. Его частота может достигать 20-40%, однако далеко не у всех возникает гнойный отит, что требует назначения антибактериальной терапии. Чаще всего встречается катаральный, не требующий лечения антибиотиком.

Во время возникновения боли в ухе ночью можно применить нурофен в дозировке по весу, а уже утром обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, сохранение заложенности носа дольше 10-14 дней, ухудшение состояния после первой недели болезни, появление болей в области лица может указывать на развитие бактериального синусита. В таком случае обязательно необходима консультация педиатра и лора.

Чаще всего во время ОРВИ может развиваться пневмония, которая возникает как следствие вирусной инфекции.