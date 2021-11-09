Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) – найпоширеніше вірусне захворювання, що вражає дихальні шляхи.

Респіраторних вірусів відомо понад 200, найпоширеніший з них – риновірус. Диференціювати їх практично неможливо, та і не потрібно, бо тактика лікування в більшості випадків однакова. І з тієї ж причини протікати ГРВІ можуть по-різному.

Лікар-терапевт Марія Тимченко розповіла у коментарі Фактам ICTV про особливості перебігу хвороби та розділила симптоми хвороби по днях.

Симптоми ГРВІ по днях

Розпочинається ГРВІ поступово:

слабкість, втома;

нежить, закладеність носа;

чхання;

першіння чи біль у горлі;

температура в межах норми або підвищується до 37,5-38 °C;

кашель сухий, не різко виражений.

За словами спеціаліста, на третій-четвертий день симптоми зазвичай можуть прогресувати. У людини може виникнути виражена закладеність носа, головний біль, порушення сну, також посилюється кашель.

На п’ятий-шостий день стан пацієнта покращується, а через шість-сім днів всі симптоми зазвичай зникають.

– Сама по собі ГРВІ не небезпечна і не потребує специфічного лікування. Проте необхідно бути пильними, щоб симптоми хвороби не переросли у серйозніші, – каже Тимченко.

Що робити, якщо виникли перші симптоми застуди

Терапевт рекомендує людям, які помітили перші симптоми ГРВІ, залишатися вдома. Адже колега на роботі, якій за 60, може заразитися від хворої людини та дуже важко перенести вірус.

Вдома необхідно провітрювати приміщення та регулярно робити вологе прибирання.

– Дихати відразу стає легше, адже вологе та свіже повітря покращує стан слизових оболонок. Альтернатива – зволожувач повітря, – стверджує Тимченко.

Необхідно пити достатню кількість води, особливо якщо температура тіла підвищена. Щоб переконатися, що води достатньо, потрібно стежити за сечовипусканням – воно повинно бути регулярним, а сеча – прозорою.

Що стосується харчування, лікар радить їсти, якщо є апетит. Якщо ж його немає – краще не змушувати себе.

Самостійно необхідно промивати ніс сольовими розчинами для полегшення носового дихання. Ці препарати розріджують слиз, очищають носові ходи та на деякий час зменшують виділення з носа. Якщо набряк носа виражений, і сольові розчини абсолютно не рятують, можна використовувати судинозвужувальні препарати, але не більше п’яти днів.

Для полегшення болю у горлі можна використовувати льодяники. Крім того, варто контролювати температуру тіла. Якщо вона вища 38,5 °C, необхідно випити жарознижувальний препарат – парацетамол 500 або ж ібупрофен 200 кожні 4-6 год. Ці ж препарати можна прийняти під час головного болю.

– Основне правило в лікуванні будь-якого захворювання – не нашкодь! І це правило стосується не тільки до лікаря, а й до самого пацієнта. Тому не займайтеся самолікуванням, не використовуйте серйозні препарати без призначення лікаря та виконуйте прості рекомендації, – наголосила вона.

Коли варто звернутися до лікаря

До лікаря одразу необхідно звернутися, якщо у людини:

температура 40 °C, яка не збивається жарознижувальними;

температура 38 °C і вище довше трьох днів;

біль у вухах, виділення з вух;

біль у горлі під час ковтання, нальоти на мигдаликах;

кашель з виділенням мокроти жовто-зеленого кольору, біль у грудній клітці;

відчуття задишки, відчуття свисту в грудях під час дихання;

погіршення самопочуття після полегшення. Друга хвиля підвищення температури;

блювання чи кишкові розлади.

Ускладнення від ГРВІ

Під час цієї хвороби існує ризик розвитку отиту на тлі нежитю, особливо у дітей раннього віку, зазвичай на другу-п’яту добу хвороби. Його частота може досягати 20-40%, проте далеко не у всіх виникає гнійний отит, що вимагає призначення антибактеріальної терапії. Найчастіше трапляється катаральний, який не потребує лікування антибіотиком.

Під час виникнення болю у вусі вночі можна застосувати нурофен в дозуванні за вагою, а вже зранку звернутися за медичною допомогою.

Крім того, збереження закладеності носа довше 10-14 днів, погіршення стану після першого тижня хвороби, поява болю в зоні обличчя може вказувати на розвиток бактеріального синуситу. У такому випадку обов’язково необхідна консультація педіатра та лора.

Найчастіше під час ГРВІ може розвиватися пневмонія, яка виникає як наслідок вірусної інфекції.