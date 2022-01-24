В Киеве ухудшилась общая эпидситуация. В то же время возросла заболеваемость не только коронавирусом, но и гриппом, и ОРВИ.

По данным КГГА, за третью неделю января в городе зарегистрировали 16 891 случай гриппа и ОРВИ, в том числе и коронавируса.

— Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 28,6%. Пока показатель составляет 570,2, — говорится в сообщении.

Если сравнивать с предыдущей неделей, то фиксируется рост заболеваемости на 41,8%.

— Детей заболело – 6 599 (рост на 34,8%), взрослых – 10 292 человека (рост на 46,7%), — пишут в КГГА.

Среди больных – 39,1% детей (55,5% — школьного возраста).

В медицинские учреждения Киева в течение последней недели попали 560 человек, из них 145 детей.

Согласно обновленным данным, в Киеве по состоянию на 24 января подтвердили 464 новых случая коронавируса. За все время пандемии Covid-19 выявили у 352 760 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (121), Оболонском (71) и Подольском (52) районах города. В других частях города ситуация более стабильная.