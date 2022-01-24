У Києві погіршилася загальна епідситуація. Водночас зросла захворюваність не лише на коронавірус, а й на грип та ГРВІ.

За даними КМДА, за третій тиждень січня у місті зареєстрували 16 891 випадок грипу та ГРВІ, зокрема і коронавірусу.

– Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 28,6%. Наразі показник становить 570,2, – йдеться у повідомленні.

Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то фіксується зростання рівня захворюваності на 41,8%.

– Дітей захворіло – 6 599 (зростання на 34,8%), дорослих – 10 292 особи (зростання на 46,7%), – пишуть у КМДА.

Серед хворих – 39,1% дітей (55,5% – шкільного віку).

До медичних закладів Києва протягом останнього тижня потрапили 560 осіб, з них 145 дітей.

Згідно з оновленими даними, у Києві станом на 24 січня підтвердили 464 нових випадки коронавірусу. За весь час пандемії Covid-19 виявили у 352 760 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (121), Оболонському (71) та Подільському (52) районах міста. В інших частинах міста ситуація стабільніша.