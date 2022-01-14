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Ходил 10 дней: в Днепре медики достали палочку от Chupa Chups, которую проглотил ребенок

14 января 2022, 15:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
конфета
Источник: Depositphotos

В Днепре медики детского эндоскопического центра Днепровской областной детской клинической больницы достали из желудка ребенка палочку от конфеты Chupa Chups, с которой он ходил десять дней.

Об этом сообщают на странице детского эндоскопического центра Днепровской ОДКБ в Facebook.

— Такие бывают вкусные чупа-чупсы, что хочется съесть их с палочкой, — написала автор поста Наталия Щудро.

Обеспокоенные случившемся родители сразу же обратились за помощью к семейному врачу. Тот посоветовал подождать несколько дней в расчете на то, что посторонний предмет выйдет естественным путем.

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Но этого не произошло даже спустя десять дней. Тогда специалисты эндоскопического центра провели ребенку диагностическую гастроскопию. Во время этого обследования злополучная палочка была удалена эндоскопически.

Напомним, что в Харькове годовалый ребенок проглотил 11 магнитов, они образовали в кишечнике кольцо.

Источник: Детский эндоскопический центр

Теги
Львов , Медики , цукерки
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