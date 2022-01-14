В Днепре медики детского эндоскопического центра Днепровской областной детской клинической больницы достали из желудка ребенка палочку от конфеты Chupa Chups, с которой он ходил десять дней.

Об этом сообщают на странице детского эндоскопического центра Днепровской ОДКБ в Facebook.

— Такие бывают вкусные чупа-чупсы, что хочется съесть их с палочкой, — написала автор поста Наталия Щудро.

Обеспокоенные случившемся родители сразу же обратились за помощью к семейному врачу. Тот посоветовал подождать несколько дней в расчете на то, что посторонний предмет выйдет естественным путем.

Но этого не произошло даже спустя десять дней. Тогда специалисты эндоскопического центра провели ребенку диагностическую гастроскопию. Во время этого обследования злополучная палочка была удалена эндоскопически.

Напомним, что в Харькове годовалый ребенок проглотил 11 магнитов, они образовали в кишечнике кольцо.

Источник: Детский эндоскопический центр