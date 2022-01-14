У Дніпрі медики дитячого ендоскопічного центру Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні дістали зі шлунку дитини паличку від цукерки Chupa Chups, з якою вона ходила 10 днів.

Про це повідомляють на сторінці дитячого ендоскопічного центру Дніпровської ОДКБ у Facebook.

– Такі бувають смачні чупа-чупси, що хочеться з’їсти їх з паличкою, – написала авторка поста Наталія Щудро.

Стурбовані тим, що трапилося, батьки відразу ж звернулися по допомогу до сімейного лікаря. Той порадив почекати кілька днів з огляду на ймовірність, що сторонній предмет вийде природним шляхом.

Але цього не сталося навіть через 10 днів. Тоді фахівці ендоскопічного центру провели дитині діагностичну гастроскопію. Під час цього обстеження злощасна паличка була видалена ендоскопічно.

Нагадаємо, що в Харкові однорічна дитина проковтнула 11 магнітів, вони утворили в кишечнику кільце.

Джерело: Дитячий ендоскопічний центр