Во Львове врачи лечат 15-летнего парня, которому обломок снаряда попал в плечо.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении города Львова. Игорь из Северска Донецкой области. В конце апреля рядом с его домом упал снаряд.

— Парень выскочил на двор, потому что там была его 72-летняя бабушка. В тот момент раздался еще один взрыв. Ребенка отбросило ударной волной, он потерял сознание, — рассказали в объединении.

Во Львов подросток прибыл на эвакуационном поезде. Он уже несколько дней находится в надежных руках специалистов больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Сейчас руководитель Центра хирургии и один из лучших специалистов в области общей и пластической детской хирургии Андрей Дворакевич вместе с командой врачей разрабатывают детальный план лечения.

По словам медиков, у парня сначала должны зажить раны, а потом будет вмешательство по замещению дефекта искусственной кожей.

Кроме того, львовские врачи помогли 5-летнему мальчику, которого из-под обстрелов вывез дедушка. У ребенка была черепно-мозговая травма.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова