У Львові медики лікують 15-річного хлопця, якому уламок снаряду потрапив у плече.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні міста Львова. Ігор із Сіверська Донецької області. Наприкінці квітня поряд з його домом впав снаряд.

– Хлопець вискочив на двір, бо там була його 72-річна бабуся. Тієї миті пролунав ще один вибух. Дитину відкинуло ударною хвилею, він втратив свідомість, – розповіли в об’єднанні.

До Львова підліток прибув на евакуаційному потязі. Він вже кілька днів перебуває у надійних руках спеціалістів лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Зараз керівник Центру хірургії та один із найкращих спеціалістів у галузі загальної та пластичної дитячої хірургії Андрій Дворакевич разом із командою лікарів розробляють детальний план лікування.

За словами медиків, у хлопця спочатку мають загоїтися рани, а потім буде втручання по заміщенню дефекту штучною шкірою.

Крім того, львівські лікарі допомогли 5-річному хлопчику, якого з-під обстрілів вивіз дідусь. У дитини була черепно-мозкова травма.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова