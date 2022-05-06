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Хотів врятувати бабусю: у Львові лікують підлітка, якому у плече потрапив уламок снаряду

6 Травня 2022, 11:17
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
1 тмо Львова

У Львові медики лікують 15-річного хлопця, якому уламок снаряду потрапив у плече.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні міста Львова. Ігор із Сіверська Донецької області. Наприкінці квітня поряд з його домом впав снаряд.

– Хлопець вискочив на двір, бо там була його 72-річна бабуся. Тієї миті пролунав ще один вибух. Дитину відкинуло ударною хвилею, він втратив свідомість, – розповіли в об’єднанні.

До Львова підліток прибув на евакуаційному потязі. Він вже кілька днів перебуває у надійних руках спеціалістів лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Зараз керівник Центру хірургії та один із найкращих спеціалістів у галузі загальної та пластичної дитячої хірургії Андрій Дворакевич разом із командою лікарів розробляють детальний план лікування.

За словами медиків, у хлопця спочатку мають загоїтися рани, а потім буде втручання по заміщенню дефекту штучною шкірою.

Крім того, львівські лікарі допомогли 5-річному хлопчику, якого з-під обстрілів вивіз дідусь. У дитини була черепно-мозкова травма.

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Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні, Донецька область, Евакуація, Львів, Російська агресія
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