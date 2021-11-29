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Больные приехали из Нигерии: в Канаде подтвердили первые случаи Covid-штамма Омикрон

29 ноября 2021, 15:37
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Канаде зафиксировали новый штамм коронавируса Омикрон. Вариант подтвердили у двух человек, приехавших из Нигерии.

Соответствующую информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения страны.

— Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая Омикрон-штамм Covid-19 в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у людей, которые недавно приехали из Нигерии, — отметили в Минздраве.

Кроме того, в Минздраве призвали федеральное правительство принять необходимые меры по обязательному тестированию в пункте прибытия для всех путешественников, независимо от того, откуда они прибывают, для дальнейшей защиты от распространения этого нового варианта.

Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло также подтвердил первые два случая заболевания в Канаде. В настоящее время он работает с официальными органами здравоохранения провинции, чтобы связаться с ними для отслеживания случаев.

По его словам, ожидается, что другие случаи инфицирования этим штаммом также будут обнаружены в Канаде. Он призвал граждан страны полностью вакцинироваться от коронавируса, чтобы защити свое здоровье.

В Великобритании через штамм Омикрон с 30 ноября вводят новые противоэпидемические правила. Кроме того, этот штамм уже обнаружили в Австралии, Бельгии, Ботсване, Великобритании, Канаде, Дании, Франции, Германии, Гонконге, Израиле, Италии и Нидерландах.

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Источник: Canada News

Теги
Канада , Коронавирус Covid-19
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