В Канаде зафиксировали новый штамм коронавируса Омикрон. Вариант подтвердили у двух человек, приехавших из Нигерии.

Соответствующую информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения страны.

— Сегодня провинция Онтарио подтвердила два случая Омикрон-штамм Covid-19 в Оттаве, оба из которых были зарегистрированы у людей, которые недавно приехали из Нигерии, — отметили в Минздраве.

Кроме того, в Минздраве призвали федеральное правительство принять необходимые меры по обязательному тестированию в пункте прибытия для всех путешественников, независимо от того, откуда они прибывают, для дальнейшей защиты от распространения этого нового варианта.

Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло также подтвердил первые два случая заболевания в Канаде. В настоящее время он работает с официальными органами здравоохранения провинции, чтобы связаться с ними для отслеживания случаев.

По его словам, ожидается, что другие случаи инфицирования этим штаммом также будут обнаружены в Канаде. Он призвал граждан страны полностью вакцинироваться от коронавируса, чтобы защити свое здоровье.

В Великобритании через штамм Омикрон с 30 ноября вводят новые противоэпидемические правила. Кроме того, этот штамм уже обнаружили в Австралии, Бельгии, Ботсване, Великобритании, Канаде, Дании, Франции, Германии, Гонконге, Израиле, Италии и Нидерландах.

Источник: Canada News