У Канаді зафіксували новий штам коронавірусу Омікрон. Варіант підтвердили у двох людей, які приїхали з Нігерії.

– Сьогодні провінція Онтаріо підтвердила два випадки Омікрон-штаму Covid-19 в Оттаві. Обидва зареєстровано в осіб, які нещодавно приїхали з Нігерії, – зазначили у МОЗ.

Крім того, у МОЗ закликали федеральний уряд вжити необхідних заходів щодо обов’язкового тестування в пункті прибуття для всіх мандрівників, незалежно від того, звідки вони прибувають, для подальшого захисту від поширення цього нового варіанту.

Федеральний міністр охорони здоров’я Жан-Ів Дюкло також підтвердив перші два випадки захворювання в Канаді. Нині він працює з офіційними органами охорони здоров’я провінції для відстеження нових можливих випадків.

За його словами, очікується, що буде виявлено й інші випадки інфікування цим штамом. Він закликав громадян країни повністю вакцинуватися від коронавірусу, щоб захистити своє здоров’я.

У Великій Британії через штам Омікрон з 30 листопада запроваджують нові протиепідемічні правила. Крім того, цей штам вже виявили в Австралії, Бельгії, Ботсвані, Великій Британії, Канаді, Данії, Франції, Німеччині, Гонконгу, Ізраїлі, Італії та Нідерландах.

Джерело: Canada News