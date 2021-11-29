Со вторника, 30 ноября, в магазинах и общественном транспорте Великобритании маски для лица будут обязательными. Все возвращающиеся в страну путешественники будут проходить ПЦР-тест.

Все противоэпидемические меры будут применяться для предотвращения распространения нового штамма коронавируса Омикрон и вступят в силу во вторник, подтвердили в правительстве Великобритании.

Новые более жесткие противоэпидемические правила начинают действовать с 4 утра 30 ноября, в банках, магазинах, почтовых отделениях и парикмахерских, а также в общественном транспорте защитные маски будут обязательными для тех, кто не освобожден от их ношения.

Все путешественники, прибывающие в страну с 4 утра во вторник, 30 ноября, будут проходить ПЦР-тест на второй день или раньше и самоизолироваться, пока не получат отрицательный результат. ПЦР-тесты можно приобрести у частных поставщиков. Бесплатные тесты NHS будут недействительны для этого.

Все тесные контакты людей, у которых результат ПЦР-теста на Омикроне окажется положительным, будут отслеживаться. Контактные лица будут изолированы независимо от того, вакцинированы они или нет.

Сегодня, 29 ноября, состоится срочная встреча министров здравоохранения G7 для обсуждения ситуации с Омикроном.

Предварительные данные свидетельствуют, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют повышенный риск заражения новым штаммом Covid-19 Омикрон.

Источник: COV.UK