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Болезнь легионеров в Польше: известно о 23 летальных случаях

15 сентября 2023, 15:17
Ольга Боднарчук редактор
Болезнь легионеров в Польше: известно о 23 летальных случаях
Источник: Pexels

По состоянию на 11 сентября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 23 смертях из-за болезни легионеров в Польше.

По последним данным, было зарегистрировано 166 случаев этой инфекции. С 7 сентября не зафиксировано ни одного нового случая заболевания.

Фото: ВОЗ

В августе этого года власти Польши сообщили, что польское агентство внутренней безопасности расследует возможность умышленного вмешательства в систему водоснабжения, как возможную причину вспышки болезни легионеров.

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Сейчас источник инфекции остается неизвестным, и исследования продолжаются с целью установления источника проблемы.

Легионеллез (болезнь легионеров) — это серьезное инфекционное заболевание легких, вызванное бактерией Legionella. Оно может привести к острой пневмонии и другим респираторным заболеваниям. Инфекция передается через вдыхание аэрозольных капель загрязненной воды или системы кондиционирования воздуха.

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Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
ВООЗ Польша Смерть хвороба
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