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И не важно, что пациент мертв: ученые сообщили о двух успешных пересадках сердца свиньи человеку

13 июля 2022, 16:43
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Ученые Института трансплантологии Лангоне при Нью-Йоркском университете провели успешную трансплантацию двух генетически модифицированных сердец свиньи.

По их мнению, это стало вторым крупным шагом вперед в области ксенотрансплантации сердца свиньи человеку в этом году.

— Это было одно из самых невероятных событий: видеть, как свиное сердце бьется внутри человеческой груди, — признался на пресс-конференции директор Института Роберт Монтгомери.

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Сообщается, что одна из трансплантаций состоялась в середине июня, а другая завершилась 6 июля.

Но есть одна загвоздкаУ двоих пациентов, которые перенесли трансплантацию, мозг уже был мертвым, но сердца продолжали биться с помощью ИВЛ.

По словам медиков, скорее всего, пройдут годы, прежде чем процедуры трансплантации свиней человеку станут обычными и надежными вариантами для людей, стоящих в длинных списках ожидания на сердце, почки и другие жизненно важные органы.

Источник
Business Insider
Теги
Серце США трансплантація органів трансплантологія
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