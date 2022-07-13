Вчені Інституту трансплантології Лангоне при Нью-Йоркському університеті провели успішну трансплантацію двох генетично модифікованих сердець свині.

На їхню думку, це стало другим великим кроком вперед в області ксенотрансплантації серця свині в цьому році.

– Це була одна з найнеймовірніших подій: бачити, як свиняче серце б’ється всередині людських грудей, – зізнався на пресконференції директор Інституту Роберт Монтгомері.

Зараз дивляться

Повідомляється, що одна з трансплантацій відбулася в середині червня, а інша завершилася 6 липня.

Але є одна заковика. У двох пацієнтів, які перенесли трансплантацію, мозок вже був мертвим, але серця продовжували битися за допомогою ШВЛ.

За словами медиків, швидше за все, пройдуть роки, перш ніж процедури трансплантації свиней людині стануть звичайними і надійними варіантами для людей, що стоять в довгих списках очікування на серце, нирки та інші життєво важливі органи.