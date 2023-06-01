В Украине на пачках с сигаретами появятся новые графические и текстовые изображения предупреждений медиков о вреде курения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Такие предупреждения действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с курением, — говорится в сообщении.

В Украине маркировку ввели в 2012 году. Сейчас Министерство здравоохранения завершает процесс имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, согласно которой обновляется маркировка пачек.

Согласно опросу, который ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Киевским международным институтом социологии провела в апреле, 40%украинцев стали больше употреблять табак или никотин с начала полномасштабного вторжения.

— Маркировка пачек изображениями медицинских предупреждений, которые показали свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия, призвана побуждать к отказу от курения, — заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве отметили, что важной составляющей борьбы с употреблением табака является информирование людей о вреде курения.