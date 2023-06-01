В Україні на пачках із сигаретами з’являться нові графічні та текстові зображення попереджень медиків про шкоду куріння. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

– Такі попередження діють у 42 країнах світу і продемонстрували свою ефективність у боротьбі з курінням, – ідеться в повідомленні.

В Україні маркування запровадили у 2012 році. Наразі Міністерство охорони здоров’я завершує процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, згідно з якою оновлюється маркування пачок.

Згідно з опитуванням, яке ВООЗ у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та Київським міжнародним інститутом соціології провела у квітні, 40% українців почали більше вживати тютюн або нікотин від початку повномасштабного вторгнення.

– Маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, покликане спонукати до відмови від куріння, – заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ зазначили, що важливою складовою боротьби з вживанням тютюну є інформування людей про шкоду куріння.