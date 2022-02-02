Кабинет министров утвердил Национальный план вакцинации от коронавирусной болезни Covid-19 на текущий 2022 год, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приоритетом на 2022 год является увеличение охвата населения Украины вакцинацией и завершение полного курса прививки (2 дозы). Также важен поиск и вакцинация тех, кто еще не привился и ревакцинация бустерной дозой тех, кто получил базовый курс прививки в 2021 году.

– В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем, – отметил глава Минздрава. – Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX.

В Национальном плане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год, сообщил, — сообщил Ляшко.

Несмотря на то, что в городе высокий уровень вакцинации от коронавируса, Киев перешел из желтой в оранжевую зону эпидемической опасности. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. По его словам, причиной перехода города в оранжевую зону есть превышение допустимой нормы динамики госпитализаций Covid-больных.