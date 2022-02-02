Кабинет министров Украины принял решение, что подростки от 14 лет могут получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от Covid-19.

Перечень товаров и услуг, за которые можно будет рассчитаться, планируется дополнить за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

— Мы продолжаем работать над дальнейшим развитием программы, в частности распространением ее действия на коммунальные услуги. В ближайшей перспективе также предоставим возможность вакцинированным людям с инвалидностью I и II группы покупать лекарственные средства, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Люди в возрасте от 60 лет уже потратили более 132 млн грн на лекарственные средства через 9 дней после расширения программы. В целом в рамках єПідтримка украинцы потратили 2,3 млрд грн.

Лекарство можно купить не только в аптечных пунктах, а также онлайн — как по рецепту врача, так и без него. “Ковидная” тысяча не распространяется на препараты с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

Источник: Денис Шмыгаль