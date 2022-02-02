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Правила вакцинальної тисячі розширили: її отримають і підлітки, а інваліди зможуть оплатити ліки

2 Лютого 2022, 14:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Кабінет міністрів  України ухвалив рішення, що підлітки від 14 років можуть отримати тисячу гривень за повний курс вакцинації від Covid-19. 

Перелік товарів та послуг, за які можна буде розрахуватися планується доповнити за рахунок послуг у сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

 – Ми продовжуємо працювати над подальшим розвитком програми, зокрема поширенням її дії на комунальні послуги. У найближчій перспективі також надамо можливість вакцинованим людям з інвалідністю І та ІІ групи купувати лікарські засоби, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Люди віком від 60 років вже витратили понад 132 млн грн на лікарські засоби за 9 днів після розширення програми. Загалом у межах єПідтримки українці витратили 2,3 млрд грн.

Ліки можна купити не лише у аптечних пунктах, а також онлайн,  як за рецептом лікаря, так і без нього. “Ковідна” тисяча не поширюється на препарати з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.

Джерело: Денис Шмигаль

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