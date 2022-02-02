Кабінет міністрів схвалив Національний план вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 на поточний 2022 рік, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Пріоритетом на 2022 рік є збільшення охоплення населення України вакцинацією та завершення повного курсу щеплення (2 дози). Також важливим є пошук і вакцинація тих, хто ще не щепився і ревакцинація бустерною дозою тих, хто отримав базовий курс щеплення у 2021 році.

– Цього року ми будемо й далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо, – зазначив очільник МОЗ. – Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX.

У Національному плані з’явилась норма, яка передбачає затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік, повідомив, – повідомив Ляшко.

Попри те, що у місті високий рівень вакцинації від коронавірусу, Київ перейшов з жовтої у помаранчеву зону епідемічної небезпеки. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко. За його словами, причиною переходу міста у помаранчеву зону є перевищення допустимої норми динаміки госпіталізацій Covid-хворих.