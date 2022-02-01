Київ перейшов з жовтої у помаранчеву зону епідемічної небезпеки, попри те, що у місті високий рівень вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 1 лютого. За його словами, причиною переходу міста у помаранчеву зону є перевищення допустимої норми динаміки госпіталізацій Covid-хворих.

– Київ, Київська і Полтавська області, ці регіони демонструють найнижчі показники захворюваності та найвищий рівень вакцинації. Сьогодні Київ увійшов до помаранчевого рівня через динаміку, але рівень захворюваності продовжує бути одним з найменших, – зазначив експерт.

За словами Ганиченка, регіони, які показують більш як 50% вакцинації (Київ показує понад 70%), продовжують бути з найменшим навантаженням на медичну систему і рівнем захворюваності.

Крім того, експерти прогнозують, що темпи захворюваності на коронавірус продовжать знижуватися, але загалом захворюваність не зупиниться.

Якщо останні два тижні у країні спостерігався приріст захворюваності у два рази, то зараз є зростання на 75%, і надалі очікується ще повільніше зростання.

Ганиченко стверджує, що частина госпіталізованих під час хвилі штаму Омікрон скоротилася у 2,5 рази, порівняно з хвилею варіанту Дельта (з 25% до 10%).

Також у чотири рази знизився рівень смертності: під час попередньої хвилі летальність складала 2%, а наразі становить 0,5%.