К выездным обследованиям медики Центра детской кардиологии и кардиохирургии приступили в начале марта.

Из-за активных боевых действий их пациенты – дети с пороками сердца, не могли добраться до больницы. Так что решили плановые обследования делать за ее пределами. В машине скорой помощи разместили переносное оборудование и приступили к работе в столичных бомбоубежищах, центрах для беженцев.

А после освобождения Киевской области поехали в отдаленные и пострадавшие населенные пункты. Профилактические осмотры проводят всем без исключения, ведь это единственный способ вовремя выявить проблемы с сердцем.

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-Все дети хотя бы раз, а вообще раз в два-три года должны проходить осмотр кардиолога. И это не только посмотреть на электрокардиограмму, обязательно ультразвуковое исследование сердца. Только так можно узнать о врожденном пороке, который не имеет симптомов и не сопровождается болью. Во время консультаций мы обнаруживали таких детей, и родители вообще не знали об этой проблеме. Уже несколько пациентов мы прооперировали, – рассказывает заведующая отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии Центра детской кардиологии и кардиохирургии Юлия Кузьменко.

В деоккупированные села кардиологи выезжают несколькими бригадами, ведь параллельно есть возможность обследовать не только детей, но и взрослых. Одно из последних мест, где побывали медики-волонтеры — село Мусийки Иванковского района. Оно не испытало серьезных разрушений, но 350 местных жителей почувствовали оккупацию сполна. Мимо населенного пункта непрерывно шла военная техника, над головами из Беларуси летела вся авиация, снаряды падали на огороды и чудом никто не пострадал. В селе россияне мародерили и жили.

– Первые дни нас они мимо проходили, а потом уже из Чернобыля нашли нашу дорогу. Здесь эти колонны шли бесконечно. Вырывали замки или обстреливали из оружия, чтобы зайти в дом, окна вырывали, выбивали дверь и забирали там, что хотели. И продукты, матрасы, постельные принадлежности, подушки. Они за селом на огороды выезжали своей техникой и отсюда выпускали снаряды, — рассказывает староста села Валентина Резанова.

К счастью, местная школа уцелела, в ней медики приступили к приему. В классах подключили переносное оборудование, прогрели помещение, парты стали кушетками для пациентов. Нескольким десяткам местных сделали кардиограмму, УЗИ сердца и провели консультацию. Медики осмотрели 25 детей.

— У кардиолога я была давно – года три назад, потому что у нас в Иванковской районной больнице, а это в 30 километрах отсюда, насколько я знаю, нет врача-кардиолога. Там просто могут сделать кардиограмму, а уж расшифровать, нужно ехать в Киев. Так что для меня очень важно было, чтобы обследовал врач. Дал правильную консультацию, назначил правильное излечение. Мы принимаем то, что есть под рукой – корвалол, валидол, а возможно, оно не подходит для такого состояния, которое есть, — рассказывает местная жительница Жанна Слиж.

Фельдшера в деревне тоже нет, говорят люди. Его сократили, поэтому, чтобы получить помощь, нужно ехать в районный центр или ждать скорой. Так что выездная консультация у кардиолога для многих – спасение. Это возможность пройти бесплатное обследование сердца, особенно после пережитого стресса. А если у детей находят порок сердца, медики предлагают дальнейшее бесплатное лечение в столице.

— Мы проводим скрининговое обследование, смотрим, есть патология или нет, и объясняем, что через два-три года нужно показаться в центре. Детские операции и обследования у нас бесплатные до 18 лет – объяснила Юлия Кузьменко.

Вместе с кардиологами в команде также профессиональные психологи. С 2014-го они работали с детьми на Донбассе, поэтому хорошо знают, в какой помощи нуждаются те, кто пережил обстрелы и оккупацию, объясняет председатель благотворительной организации Твои ладони Александр Ивашков.

– Это профессиональные клинические антикризисные психологи, как детские, так и подростковые с возможностью также работать со взрослыми. Работа психологов нуждается в систематичности, мы это понимаем. Не просто раз приехал, посмотрел, нужна определенная цикличность, например, в Бородянке мы уже дважды.

Волонтеры используют десятки активностей, привезли с собой даже животных: морскую свинку, хомяка и кролика. Это помогает детям открыться специалистам и отпустить накопленный негатив, объясняют психологи.

О том, что болит, дети мало говорят, поэтому довольно часто удается увидеть наболевшее в открытках. Школьник Андрей Манейчик из пластилина во время приема у психолога слепил бойца полка Азов. Позже рассказал, трое его родных оказались на войне. Один из них в начале марта погиб. Его дядя как раз был в подразделении Азова.

– Я сделал бойца полка Азов. Чтобы дать нашим бойцам больше сил. Я очень переживаю, потому что моего дядю под Бучей убили. Хочу, чтобы они берегли себя и чтобы скорее была у нас победа, – рассказал Андрей Манейчик.

Многие здешние дети пережили оккупацию, их родители не смогли их вывезти, потому что это было уже опасно. Весь месяц в деревне было мало еды, пути перекрыли оккупанты и обустроили блокпосты. Но никто из местных не пострадал.

Люди скрывали информацию о семьях воюющих и о местных охотниках. Не рассказали оккупантам и о старосте села, которая не покинула людей и отказалась уезжать. Все документы из сельсовета жители вывезли и зарыли в городах.

Медики-волонтеры подсчитали, что во время таких выездов им удалось обследовать уже полтысячи детей, несколько прооперировали. Но на этом свое дело не завершают, их еще ждут во многих деоккупированных селах.