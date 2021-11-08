Через несколько лет коронавирус может стать управляемым заболеванием.

Об этом сообщили разработчики вакцины от этого вируса Pfizer и BioNTech Угур Шахин и Эзлем Тюречи.

Они сравнили его с гриппом. Такие оптимистичные прогнозы они делают, опираясь на то, что каждый день ученые все лучше изучают вирус и его мутации.

К примеру, специалистам удалось собрать немало информации о южноафриканском варианте, продолжается изучение штамма Дельта.

По словам представителей компании, возможности компаний позволяют быстро адаптировать вакцину под новый вариант коронавируса.

Кстати, они уже прогнозируют, что, по всей вероятности, каждые два года придется менять вакцину.

Но иммунизация через несколько лет потребуется лишь отдельным категориям граждан, а остальные к тому времени будут иметь естественный иммунитет.

Вакцинация от коронавируса продолжается на планете с декабря 2020 года. В Украине этот процесс стартовал в феврале 2021 года.