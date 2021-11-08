За кілька років коронавірус може стати керованим захворюванням.

Про це повідомили розробники вакцини від цього вірусу Pfizer та BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюречі.

Вони порівняли його з грипом. Такі оптимістичні прогнози вони роблять, спираючись на те, що щодня науковці дедалі краще вивчають вірус та його мутації.

Наприклад, фахівцям вдалося зібрати чимало інформації про південноафриканський варіант, триває вивчення штаму Дельта.

За словами предстаників компанії, можливості компаній дають змогу швидко адаптувати вакцину під новий варіант коронавірусу.

До речі, вони вже прогнозують, що, ймовірно, кожні два роки доведеться змінювати вакцину.

Але імунізація за кілька років буде потрібна лише окремим категоріям громадян, інші ж до того часу матимуть природний імунітет.

Вакцинація від коронавірусу триває на планеті з грудня 2020 року. В Україні цей процес стартував у лютому 2021-ого.