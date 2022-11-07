Американские ученые в ходе многолетних наблюдений выявили синдром автопивоварни, когда человек пьянеет без употребления алкоголя, что может заметно ухудшить его жизнь. Сейчас исследователи пытаются выяснить механизмы появления этого состояния.

Сообщается, что синдром автопивоварни (ABS), или синдром ферментации кишечника (GFS), — это довольно таинственное состояние, во время которого в крови у пациентов повышается уровень алкоголя и происходит алкогольная интоксикация, даже если они не употребляли алкоголь.

В результате пострадавшие могут не пройти тест на алкоголь или иметь другие неприятные социальные и правовые последствия, например, связанные с вождением в нетрезвом состоянии.

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— Большинство токсикологов признают, что это реальное медицинское состояние, и уровень концентраций алкоголя в результате внутреннего брожения может быть достаточно высоким, – отмечает директор Центра судебно-медицинских исследований и образования в Филадельфии Барри Логан.

По его словам, у нас у всех в организме производится небольшое количество алкоголя в результате брожения, но у большинства людей уровень слишком мал, чтобы его можно было измерить.

Ученые выяснили, что любое брожение в кишечнике удаляется до того, как оно попадет в кровь – эффект, известный как метаболизм первого прохождения. Но у людей с синдромом автопивоварни алкоголь производится быстрее, чем он исчезает в процессе метаболизма.

Одной из причин этого состояния может являться дисбаланс кишечных микробов: микроорганизмы, превращающие пищу с высоким содержанием углеводов в алкоголь, начинают преобладать.

Сообщается, что хотя синдром автопивоварни может быть у вполне здоровых людей, чаще всего он встречается у людей с диабетом, заболеваниями печени и ожирением, а также у пациентов с разными болезнями кишечника.

Определенную роль может играть и низкая толерантность к алкоголю. Фактором риска также является частое или длительное применение антибиотиков.