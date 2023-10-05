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Когда счет идет на секунды: в больницах Львова введут синий код для экстренных ситуаций

5 октября 2023, 15:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
львів
Источник: Pexels

В больницах, входящих в состав Первого медицинского объединения Львова, будет введен в практику синий код, предназначенный для реагирования медиков в экстренных ситуациях.

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Олекса Возняк, в лечебном учреждении достаточно будет нажать специальную кнопку синего цвета, и она сама разошлет сообщения на смартфоны дежурным врачам, чтобы они как можно быстрее подошли к пациенту.

При этом сигнал будет поступать все интенсивнее, пока к пациенту не подойдут, и автоматически зафиксирует хронометраж в специальном электронном журнале.

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Сейчас, по словам депутата, работник приемного отделения в таких случаях по очереди обзванивает врачей и сообщает о тяжелом пациенте, иногда на это уходят десятки минут.

Синий код в медицине является одним из сигналов, указывающих на необходимость неотложной медицинской помощи, например, при остановке сердца или дыхания. 

В этом случае отсчет идет на секунды, и очень важно максимально быстро собрать врачей, которые установят причины возникновения тяжелого состояния пациента и помогут их устранить.

Источник: Олекса Возняк

Фото: ПМО Львова

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