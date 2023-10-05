У лікарнях, що входять до складу Першого медичного об’єднання Львова, буде введено в практику синій код, призначений для реагування медиків в екстрених ситуаціях.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Олекса Возняк, у лікувальному закладі достатньо буде натиснути спеціальну кнопку синього кольору, і вона сама розішле повідомлення на смартфони черговим лікарям, щоб вони якнайшвидше підійшли до пацієнта.

При цьому сигнал надходитиме дедалі інтенсивніше, поки до пацієнта не підійдуть, і автоматично зафіксує хронометраж у спеціальному електронному журналі.

Зараз дивляться

Зараз, за словами депутата, працівник приймального відділення в таких випадках по черзі обдзвонює лікарів і повідомляє про важкого пацієнта, інколи на це витрачаються десятки хвилин.

Синій код у медицині є одним із сигналів, що вказують на необхідність невідкладної медичної допомоги, наприклад, у разі зупинки серця або дихання.

У цьому разі відлік іде на секунди, і дуже важливо максимально швидко зібрати лікарів, які встановлять причини виникнення важкого стану пацієнта і допоможуть їх усунути.

Джерело: Олекса Возняк

Фото: ПМО Львова