На норвежском круизном лайнере Roald Amundsen компании-оператора Hurtigruten зафиксирована вспышка коронавируса – заболели не менее 36 человек. Министерство иностранных дел Украины проверяет, есть ли среди его пассажиров наши граждане.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко рассказал, что посольство связалось с судовладельцем и оператором судна.

По его словам, там всегда сложно с предоставлением частной информации.

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2 августа на норвежском лайнере Roald Amundsen коронавирус подтвердился у 36 человек.

Сначала заразились четверо членов экипажа, затем проверили всю команду.

В итоге на карантине находятся 400 пассажиров и членов экипажа.

По состоянию на 2 августа в Норвегии 9 263 человека заражены Covid-19, из них 8 752 — уже выздоровели и 255 скончались от осложнений.

Коронавирусом в мире заболели более 17,8 млн человек, а количество умерших превысило 685 тыс.

В лидерах по-прежнему США, где с начала эпидемии заболели 4 620 444 человека, из которых 154 447 умерло.