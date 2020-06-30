Количество больных коронавирусом в мире продолжает расти. По состоянию на утро 30 июня медики зафиксировали 10 409 239 случаев Covid-19, за сутки — более 200 тыс.

Всего из-за осложнений, вызванных болезнью, умерло 508 084 человека. Полностью выздоровели уже 5 664 493 пациента.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 681 811;

Бразилия — 1 370 488;

Россия — 641 156;

Индия — 567 536;

Великобритания — 311 965.

Страны, в которых зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 128 783;

Бразилия — 58 385;

Великобритания — 43 575;

Италия — 34 774;

Франция — 29 813.

По состоянию на 30 июня Украина находится на 35 месте по количеству больных. На прошлой неделе суточный прирост держался на высоком уровне, однако на выходных показатель новых заражений упал ниже 700.

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Страны, в которых ослабили карантин

Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с 1 июля, но при этом ее не внесли в красный список.

Сначала зеленый список содержал 54 страны, куда в частности входила и Украина.

Теперь в этом списке всего 15 стран: Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Черногория, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и, при условии взаимного согласия, Китай.

В красный список стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли также США, Россия и Бразилия.

Для сравнения, 29 июня на коронавирус в мире заболели 10 199 798 человек. Лидерами в антирейтинге остаются США, где количество больных вчера составляла 2 564 163.