В отчете Всемирной организации здравоохранения о гуманитарном кризисе в Украине говорится, что 17,7 млн человек остались без помощи, а 7,5 млн украинских беженцев были перемещены по всей Европе.

Эти факты вызвали спор между США и Россией: Кремль заявил, что отчет политизирован, а Вашингтон высказался, что его необходимо обновить.

Доклад генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса был представлен исполнительному совету организации, в который входят как Россия, так и США.

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В нем освещались события первых девяти месяцев 2022 года, а ситуация в Украине оценивалась как одна из восьми острых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

В отчете задокументировано более 14 тыс. жертв среди гражданского населения. В отчете ВОЗ говорится, что из 471 нападения с применением тяжелого вооружения на медицинские учреждения в мире 448 произошли в Украине.

Представитель России в правлении ВОЗ назвал его политизированным и односторонним, а ссылки на Украину назвал необоснованными обвинениями.

Москва отрицает нападения на мирных жителей Украины с самого начала вторжения.

Шеба Крокер, представитель США в ООН, призвала предоставить обновленный отчет для документирования инцидентов в Украине с сентября.

— Российские атаки… нанесли невыразимый ущерб гражданскому населению и критически важной инфраструктуре в Украине, — заявила она на заседании правления.

Данные, обнародованные Шебой Крокер, подготовлены ее офисом.

Фото: Минздрав