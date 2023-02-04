У звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я про гуманітарну кризу в Україні говориться, що 17,7 млн. людей залишилися без допомоги, а 7,5 млн. українських біженців було переміщено по всій Європі.

Ці факти викликали суперечку між США та Росією: Кремль заявив, що звіт політизований, а Вашингтон висловився, що його необхідно оновити.

Доповідь генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса була представлена виконавчій раді організації, до якої входять як Росія, так і США.

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У ньому висвітлювалися події перших дев’яти місяців 2022 року, а ситуація в Україні оцінювалася як одна із восьми гострих глобальних надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я.

У звіті задокументовано понад 14 тис. жертв серед цивільного населення. У звіті ВООЗ йдеться, що з 471 нападу із застосуванням важкого озброєння на медичні установи у світі 448 відбулися в Україні.

Представник Росії у правлінні ВООЗ назвав його політизованим та одностороннім, а посилання на Україну назвав необґрунтованими звинуваченнями.

Москва заперечує напади на мирних жителів України від початку вторгнення.

Шеба Крокер, представник США в ООН, закликала надати оновлений звіт щодо документування інцидентів в Україні з вересня.

– Російські атаки… завдали невимовної шкоди цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі в Україні, – заявила вона на засіданні правління.

Дані, оприлюднені Шебою Крокером, підготовлені її офісом.

Фото: МОЗ