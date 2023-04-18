Он родился и прожил все свои 16 лет в Бахмуте. Здесь во время вражеского обстрела могла оборваться и жизнь Никиты. Как она оборвалась у его маленького племянника, тогда же ранения получил двоюродный брат.

Тело же самого парня пронизало аж 6 обломков вражеского снаряда. Один из них, 3-сантиметровый, застрял у самого сердца. Неужели конец?

Но украинцы никогда не опускают руки, особенно когда речь идет о спасении детей. Более тысячи километров везли Никиту из разрушенного Бахмута через всю Украину во Львов.

Историю спасения юноши из Бахмута рассказали в соцсетях медики Первого медобъединения Львова.

Сюда он попал в крайне тяжелом состоянии. Детские хирурги больницы Святого Николая после тяжелой и сложной операции только качали головами: этот парень родился в бронежилете.

Сейчас Никита уже чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

— Кажется, какая-то невидимая сила спасала меня все это время, — говорит Никита.

Поговорив с мамой Татьяной, которая все время была рядом с сыном, парень принял решение принять крещение именно во Львове, где ему спасли жизнь.

Крестными пригласил врачей.

Таинство провел отец Александр в часовне детской больницы Святого Николая.

На таком торжественном событии присутствовал почти весь медперсонал, в том числе хирурги Александр Калинчук и Андрей Дворакевич, физтерапевт Сергей Худая. Эти люди продолжают опекать Никиту.

А он мечтает. Больше всего — о возвращении в родной восстановленный Бахмут.

Источник и фото: 1 ТМО Львова