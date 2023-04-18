Він народився і прожив усі свої 16 років у Бахмуті. Тут під час ворожого обстрілу могло обірватися і життя Микити. Як воно обірвалося у його маленького племінника, тоді ж поранення отримав двоюрідний брат.

Тіло ж самого хлопця пронизало аж шість уламків ворожого снаряда. Один з них, 3-сантиметровий, застряг біля самого серця. Невже кінець?

Але українці ніколи не опускають руки, особливо коли йдеться про порятунок дітей. Понад тисячу кілометрів везли Микиту зі зруйнованого Бахмута через усю Україну у Львів.

Історію порятунку юнака з Бахмута розповіли у соцмережах медики Першого медоб’єднання Львова.

Сюди він потрапив у вкрай важкому стані. Дитячі хірурги лікарні Святого Миколая після важкої і складної операції лише хитали головами: цей хлопець народився у бронежилеті.

Зараз Микита вже почувається добре і проходить реабілітацію.

– Здається, якась невидима сила рятувала мене весь цей час, – каже Микита.

Поговоривши з мамою Тетяною, яка весь час була поряд із сином, хлопець прийняв рішення прийняти хрещення саме у Львові, де йому врятували життя.

Хрещеними запросив лікарів.

Таїнство провів отець Олександр у каплиці дитячої лікарні Святого Миколая.

На такій урочистій події був присутній мало не весь медперсонал, зокрема хірурги Олександр Калінчук та Андрій Дворакевич, фізтерапевт Сергій Худа. Ці люди продовжують опікуватися Микитою.

А він мріє. Найбільше – про повернення до рідного відновленого Бахмута.

Джерело і фото: 1 ТМО Львова