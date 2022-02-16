В Киеве, как и во всей стране, не спадает напряжение, связанное с возможной дальнейшей агрессией России в отношении Украины. Естественно, что у жителей столицы возникает ряд вопросов, готов ли город к чрезвычайным ситуациям.

Киевская городская государственная администрация провела брифинг, на котором доложила, что власть работает в штатном режиме, и все важные вопросы жизнедеятельности города находятся под контролем. Особое внимание было уделено организации медицинской помощи в Киеве.

– Наша медицина уже два года работает в чрезвычайном режиме, – сказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. — Следовательно, алгоритмы действий медиков отработаны, а заведения столицы готовы к развитию любых событий.

По словам Анны Старостенко, медицинские учреждения города обеспечены также автономными источниками электроэнергии и горюче-смазочными материалами. Следовательно, в случае отключения электроэнергии они смогут использовать свои собственные источники и обеспечить предоставление медицинских услуг.

Больницы также имеют резервные койки для оказания медицинской помощи пострадавшим.

Киев имеет одну из лучших систем экстренной помощи, которая включает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. К ним присоединена Киевская городская больница скорой медицинской помощи и кабинеты неотложной помощи в других медицинских учреждениях.

– Центр экстренной медицинской помощи обеспечен резервом лекарственных средств на месяц, – сообщила заместитель городского головы. – Центр медицины катастроф имеет двухмесячный запас лекарственных средств. Запас компонентов крови в городе – на неделю.

У всех нас есть семьи, дети, родители, и мы испытываем тревогу за них, и это нормальная реакция, акцентировали внимание представители городских властей. Они посоветовали киевлянам не паниковать, больше сосредоточиться на своей работе, заботе о семьях и здоровье.