У Києві, як і в усій країні не спадає напруга, пов’язана з можливою подальшою агресією Росії щодо України. Природно, що у мешканців столиці виникає ряд питань, чи готове місто до надзвичайних ситуацій.

Київська міська державна адміністрація провела брифінг, на якому доповіла, що влада працює в штатному режимі, і всі важливі питання щодо життєдіяльності міста знаходяться під контролем. Особливу увагу було приділено організації медичної допомоги в місті Києві.

– Наша медицина уже два роки працює у надзвичайному режимі, – сказала заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. – Отже алгоритми дій медиків відпрацьовані, а заклади столиці готові до розвитку будь-яких подій.

За словами Ганни Старостенко, медичні заклади міста забезпечені також автономними джерелами електроенергії та паливно-мастильними матеріалами. Отже, у випадку відключення електроенергії, вони зможуть використати свої власні джерела та забезпечити надання медичних послуг.

Лікарні також мають резервні профільні ліжка для надання медичної допомоги постраждалим.

Київ має одну з найкращих систем екстреної допомоги, яка включає у себе Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. До них приєднана також Київська міська лікарня швидкої медичної допомоги та кабінети невідкладної допомоги в інших медичних закладах.

– Центр екстреної медичної допомоги забезпечений резервом лікарських засобів на місяць, – повідомила заступниця міського голови. – Центр медицини катастроф має двомісячний запас лікарських засобів. Запас компонентів крові в місті – на тиждень.

У всіх нас є сім’ї, діти, батьки, і ми відчуваємо тривогу за них, і це нормальна реакція, акцентували увагу представники міської влади. Вони порадили киянам наразі не панікувати, більше зосередитися на своїй роботі, турботі про сім’ї та здоров’я.